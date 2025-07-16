Майже два трильйони євро: проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки передбачає рекордні видатки

16 липня Європейська комісія представила свою пропозицію щодо довгострокового бюджету ЄС, так званого багаторічного фінансового рамкового плану (MFF), який діятиме протягом семи років і передбачає рекордні видатки у сумі близько 2 трильйони євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Майже 2 трильйони євро, або 1,26% від середнього валового національного доходу ЄС у період з 2028 по 2034 рік, будуть спрямовані на підтримку прагнення Європи до незалежності, безпеки, процвітання та благополуччя протягом найближчого десятиліття. Зростаючі проблеми Європи в галузі безпеки, оборони, конкурентоспроможності, міграції, енергетики та стійкості до зміни клімату вимагають рішучої та далекоглядної відповіді", — пояснили в Єврокомісії.

Крім того, у документі запропоновано провести фундаментальну перебудову бюджету Європейського Союзу, яка значно підвищить здатність блоку реалізовувати основні політичні рішення, вирішувати нові пріоритети, що виникають, і продовжувати підтримувати людей, бізнес, країни ЄС, регіони та партнерів.

Ключові особливості нового бюджету ЄС

Проєкт бюджету Європейського Союзу на 2028-2037 роки орієнтований на:

інвестиції у людей, країни та регіони ЄС;

сприяння освіті та демократичним цінностям;

забезпечення процвітання за допомогою конкурентоспроможності, досліджень та інновацій;

захист людей, підвищення готовності та стійкості до нових викликів щодо захисту Європи;

побудову партнерств з метою зміцнення позицій Європи у світі;

залучення нових власних ресурсів задля досягнення спільних амбіцій.

Пропозиція обговорюватиметься з Європейським парламентом і Радою ЄС перед остаточним прийняттям. Новий бюджет набуде чинності у січні 2028 року.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість створення фонду розміром €100 млрд ($117 млрд) для підтримки України, оскільки війна з Росією після повномасштабного вторгнення Москви не демонструє ознак завершення