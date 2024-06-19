Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік: скільки грошей передбачено для України

19 червня Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік, який становить 199,7 млрд євро. В бюджеті закладено також і допомогу для України.

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Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Проект бюджету на 2025 рік також передбачатиме – відповідно до середньострокового перегляду MFF – продовження підтримки сирійських біженців у Туреччині та в більш широкому регіоні, південному сусідстві, включаючи зовнішній вимір міграції, а також на Західних Балканах. Головне, це забезпечить Україні стабільну та передбачувану підтримку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для України в проєкті бюджету передбачено 10,9 мільярда євро позик у рамках програми Ukraine Facility, а також 4,3 млрд євро грантів.

Він має бути офіційно прийнятий Бюджетним органом до кінця року.

Згідно повідомленням, проект бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Союзу, прийнятого наприкінці 2020 року та зміненого в лютому 2024 року.

Нагадаємо, 27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

Програма Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

4-річна програма Ukraine Facility надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.

Джерело фото: ua.depositphotos.com