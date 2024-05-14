ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility

Сьогодні Рада Європейського Союзу прийняла рішення, в якому позитивно оцінила План України з відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформ, які уряд планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Це рішення дозволяє Україні виконати передумови для отримання підтримки в рамках програми Ukraine Facility обсягом до 50 мільярдів євро. Відтепер можуть почати надходити регулярні виплати цих коштів.

В повідомленні йдеться, що Рада, врахувала, що завдяки цьому плану Україна виконує передумови для підтримки в рамках програми Ukraine Facility (до 50 мільярдів євро), і що тепер можуть почати надходити регулярні виплати.

"Було зроблено важливий крок для надання так необхідної, регулярної та передбачуваної фінансової підтримки для відновлення, реконструкції та модернізації України протягом наступних чотирьох років. ЄС ще раз підтвердив свою відданість стабільності та зростанню України", - зазначив Вінсент ван Петегем, міністр фінансів Бельгії та президент Ради.

Як написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — найближчим часом Україна отримає ще 1,89 млрд євро.

"А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", - написав він.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму €4,5 мільярда через фінансовий інструмент ЄС "Ukraine Facility". 24 квітня від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility надійшов другий транш обсягом 1,5 млрд євро.

Україна вже виконала перші п’ять індикаторів

У контексті виконання умов Плану України у межах Ukraine Facility міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що Україна вже виконала перші п’ять індикаторів Плану України, які були визначені на перший квартал 2024 року у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища.

До них відноситься:

Ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр.;

Ухвалення змін у законі “Про прокуратуру” та у законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури;

Додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму;

Заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

Приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Це дозволило залучити 6 млрд євро перехідного фінансування у межах Ukraine Facility. Також було імплементовано чотири із дев’яти індикаторів, перебачених на другий квартал.

"Ми відчуваємо потужну підтримку від ЄС в усіх можливих напрямах. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року. За 10 років війни росії проти України фінансова підтримка від ЄС сягає вже більш ніж 37 млрд євро”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

В Мінекономіки додають, що за попереднім розрахунком, Україна має отримати: 2024 рік — 16 млрд євро; 2025 рік — 12,5 млрд євро; 2026 рік — 7,25 млрд євро; 2027 рік — 1,2 млрд євро; січень 2028 року — 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року).

Додамо, що План України – це конкретний перелік структурних реформ та заходів, який включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. Вчасне виконання умов плану дозволить залучити у 2024 році загалом 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти.

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