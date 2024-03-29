- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
У березні Україна отримала рекордне фінансування від партнерів
Протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. Йдеться про 9 мільярдів доларів.
Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль.
"Цього місяця Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від наших союзників за весь час війни та за всю історію незалежності", - написав він.
Загальна сума допомоги складає понад 9 мільярдів доларів, з яких:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- 4,5 млрд євро надійде від Європейського Союзу у рамках Ukraine Facility;
- 1,5 млрд доларів виділено Канадою (кредит надійшов в рамках третьої додаткової угоди, яка є продовженням угоди, підписаної 8 серпня 2022 року);
- 880 млн доларів спрямує Міжнародний валютний фонд;
- 230 млн доларів підтримки отримаємо від Японії;
- Ще 1,5 млрд доларів надійшло сьогодні від Світового банку.
За його словами, ці кошти стануть життєво необхідним ресурсом для уряду України, щоб забезпечити фінансування всіх критичних видатків бюджету у цей важкий для країни час.
Як повідомили у Міністерстві фінансів, з початку 2024 року зовнішнє фінансування від партнерів становить 10,1 млрд доларів, в від початку повномасштабної війни Україна вже отримала 83,7 млрд доларів США.
Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України.
У січні-лютому Україна отримала лише 10% фіндопомоги
Протягом перших двох місяців 2024 року Україна отримала лише 10% запланованої фінансової допомоги від партнерів, а також не отримала військову допомогу, яка була передбачена у рамках формату "Рамштайн".
"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана... За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не отримали військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн" більш як 50-ма країнами світу", - розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Крім того, вона зазначила, що американські партнери закликали Україну до більш стриманої реакції на ситуацію з виділенням пакету допомоги від Сполучених Штатів.
"Якщо рішення буде, найімовірніше, воно буде на цей рік. Але вчора вранці я повернулася з Брюсселя і, синхронізувавшись із колегами, можу сказати, що прогнози не дуже оптимістичні", - поскаржилася вона.
Як повідомили у Міністерстві економіки, станом на 29 лютого, Україна з початку року недоотримала 80% необхідного фінансування від партнерів.