В марте Украина получила рекордное финансирование от партнеров

В течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. Речь идет о 9 миллиардах долларов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом месяце Украина получит рекордное бюджетное финансирование от наших союзников за все время войны и всю историю независимости", - написал он.

Общая сумма помощи составляет более 9 миллиардов долларов, из которых:

4,5 млрд евро поступит от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility;

1,5 млрд долларов выделено Канадой (кредит поступил в рамках третьего дополнительного соглашения, которое является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2022 года);

880 млн долларов направит Международный валютный фонд;

230 млн долларов поддержки получим от Японии;

Еще 1,5 млрд долларов поступило сегодня от Всемирного банка.

По его словам, эти средства станут жизненно необходимым ресурсом для правительства Украины, чтобы обеспечить финансирование всех критических расходов бюджета в это тяжелое для страны время.

Как сообщили в Министерстве финансов, с начала 2024 года внешнее финансирование от партнеров составляет 10,1 млрд долларов, в начале полномасштабной войны Украина уже получила 83,7 млрд долларов США.

Международная помощь направлена на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины.

В январе-феврале Украина получила только 10% финпомощи

В первые два месяца 2024 года Украина получила лишь 10% запланированной финансовой помощи от партнеров, а также не получила военную помощь, которая была предусмотрена в рамках формата "Рамштайн".

"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая... За прошедшие два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" "более чем 50 стран мира", - рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, она отметила, что американские партнеры призвали Украину к более сдержанной реакции на ситуацию с выделением пакета помощи Соединенным Штатам.

"Если решение будет, вероятнее всего, оно будет на этот год. Но вчера утром я вернулась из Брюсселя и, синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистичны", – пожаловалась она.

Как сообщили в Министерстве экономики, по состоянию на 29 февраля Украина с начала года недополучила 80% необходимого финансирования от партнеров.