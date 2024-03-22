Япония передала Украине $230 млн на восстановление сельского хозяйства

В государственный бюджет Украины поступил займ в размере $230 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Средства были привлечены из Целевого фонда содействия необходимому расширению кредитования для Украины (ADVANCE Ukraine).

"В условиях войны сельское хозяйство терпит значительные убытки, что в свою очередь ставит под угрозу продовольственную безопасность не только в Украине, но и во всем мире. Привлечение средств в рамках ARISE является важным вкладом в обеспечение доступа для финансирования аграрного бизнеса Украины. Благодарны команде Мирового банка и правительства Японии за своевременную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфинансов напомнили, что проект ARISE поддерживает доступ сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование (компенсация расходов по программе 5-7-9) и улучшение доступа малых хозяйств к финансированию через гранты.

Объем финансирования проекта в настоящее время составляет $550 млн, из которых:

- $500 млн будут направлены на финансирование Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023-2024 годах с фокусом на аграрных предприятиях.

- почти $50 млн предусмотрено на гранты для малых сельхозпроизводителей.

О проектах INSPIRE и ARISE

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке правительства Японии. Его целью является обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на сегодняшние вызовы и в будущем.

Проект ARISE нацелен на поддержку доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.

Напомним, в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Украина недополучила финансовую помощь

Вместе с тем, как сообщалось, в последние два месяца Украина получила лишь 10% запланированной финансовой помощи, а также не получила военную помощь, которая была предусмотрена в рамках формата "Рамштайн".

В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило примерно $1,2 млрд внешнего финансирования от международных партнеров. Значительная часть этой суммы состояла из грантовых средств, предоставляемых на безвозвратных условиях, и составила почти 75% общего объема финансовой помощи.

Исходя из таких расчетов, Украина должна была получить от партнеров в январе-феврале суммарно не $1,2 млрд, а $6 млрд. Соответственно, финансирование, поступившее от партнеров в течение этого времени, покрывает лишь 20% от запланированного.

По словам главы Минфина, при данных условиях в течение 2024 года Украина будет нуждаться ежемесячно примерно в $3 млрд внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов. При этом потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет более $37 млрд.

Фото: ua.depositphotos.com