Ukraine Facility: Украина получила от ЕС первый транш в размере €4,5 млрд

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму €4,5 миллиарда из-за финансового инструмента ЕС "Ukraine Facility".

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Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Следующий транш в объеме 1,5 млрд евро в рамках данной программы Украина может получить уже в апреле. Условием получения средств есть удовлетворительные результаты выполнения определенных реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

В контексте переходного финансирования Украина обязуется реализовать пять ключевых реформ в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией и поддержки развития бизнеса.

ЕС получил от Украины план для Ukraine Facility

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что во время встречи в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен передал ей план для Ukraine Facility, утвержденный правительством Украины.

По его словам, это важный шаг для внедрения реформ и финансовой стабильности на пути Украины в ЕС.

"Есть хорошая новость после плодотворных дискуссий в Брюсселе: сегодня Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility. Благодарен ЕС и президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за неоценимую поддержку. Это укрепляет нашу экономическую и финансовую стабильность", - написал он.

Шмыгаль добавил, что Украина ожидает одобрения плана и полноценного запуска программы Ukraine Facility, через которую сможет получить финансовую помощь в размере 50 млрд евро на 4 года. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд – 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку – 4,76 млрд евро.

Отметим, 18 сентября правительство утвердило план структурных реформ для программы с Европейским Союзом Ukraine Facility, содержащим структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

Этот план разрабатывался совместно с европейскими партнерами с тем, чтобы усилить Украину и приблизить членство в ЕС.

Напомним, 28 февраля Совет Европейского Союза официально приняла решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.