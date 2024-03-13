Украина подписала соглашение с ЕС о получении 6 млрд евро помощи

12 марта 2024 года Украина подписала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о переходном финансировании в рамках программы Ukraine Facility, а также соответствующее кредитное соглашение. Общий объем предусмотренных льготных средств составляет 6 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики .

Отмечается, что документы подписали первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Эти документы открывают путь для получения Украиной переходного финансирования (Bridge Financing) перед запуском инструмента Ukraine Facility.

Целью Bridge Financing является предоставление краткосрочной финансовой помощи Украине в объеме до 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета.

Инструмент предусматривает выделение средств двумя траншами:

первый транш за период январь – март 2024 года в сумме до 4,5 млрд евро поступит сразу после подписания и вступления в силу упомянутых Меморандума и Кредитного соглашения;

второй – в сумме до 1,5 млрд евро – в апреле 2024 года, если будут выполнены условия, предусмотренные приложением к Меморандуму.

Какие условия должна выполнить Украина

Поддержка в рамках переходного финансирования будет осуществляться при выполнении Украиной индикаторов, предусмотренных в Плане на начало 2024 года. Так, Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и т.д. Три из них уже были выполнены, а именно:

Принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 гг.;

Принятие изменений в законе "О прокуратуре" и в законах об усилении самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры;

Дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма.

Еще два шага, необходимых для получения переходного финансирования, находятся на этапе разработки, а именно:

Меры по поддержке внедрения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории;

Приведение в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Исключительное переходное финансирование предоставляется в виде кредита на льготных условиях с максимальным сроком погашения 35 лет и началом погашения основного долга через 10 лет после даты перечисления транша на счет в Национальном банке. Размер процентной ставки станет известен при выходе Европейской Комиссии, имеющей самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут предоставляться Украине по той же процентной ставке.

Программа Ukraine Facility

4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

1 февраля Еврокомиссия поддержала выделение Украине 50 млрд. евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.