Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной.

Об этом сообщается на сайте ЕК .

"Комиссия сегодня подала предложения по проекту рамок переговоров для Украины и Молдовы в Совет после решения Европейского Совета в декабре 2023 года начать переговоры с обеими странами и даст Совету устный отчет о прогрессе, достигнутым обеими странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рамки переговоров устанавливают главные принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом. Проект рамок, подготовленный Европейской Комиссией, состоит из трех частей: принципы, регулирующие переговоры о вступлении, суть переговоров и Процедура переговоров.

Проект рамок переговоров основывается на опыте прошедших расширений и текущих переговорах по вступлению.

Сообщается, что теперь Совет должен приступить к внутренним обсуждениям, после чего должен представить согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, которая ознаменует официальное начало переговоров о вступлении в блок.

"Мы стали еще на шаг ближе к старту переговоров и нашему членству в Европейском Союзе. Этот шаг — свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства — сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее", - отреагировал на такое решение ЕК премьер-министр Денис Шмыгаль".

Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии по получению переговорной рамки

11 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС. 23 июня в этом году. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – уже 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта. Босния же подала заявку еще в феврале 2016 года и получила статус кандидата только 15 декабря 2022 года .

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