Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу

12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу, а також – рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною.

Про це повідомляється на сайті ЄК.

"Комісія сьогодні подала пропозиції щодо проекту рамок переговорів для України та Молдови до Ради після рішення Європейської Ради в грудні 2023 року розпочати переговори з обома країнами та дасть Раді усний звіт про прогрес, досягнутий обома країнами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рамки переговорів встановлюють головні принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом. Проект рамок, підготовлений Європейською Комісією, складається з трьох частин: принципи, що регулюють переговори про вступ, суть переговорів і процедура переговорів.

Проект рамок переговорів ґрунтується на досвіді минулих розширень і поточних переговорах щодо вступу.

Повідомляється, що тепер Рада має розпочати внутрішні обговорення, після чого повинна представити узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, які ознаменують офіційний початок переговорів про вступ до блоку.

"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - відреагував на таке рішення ЄК прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна виконала рекомендації Єврокомісії для отримання переговорної рамки

11 березня віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна успішно виконала чотири рекомендації Європейської комісії, необхідні для отримання переговорної рамки щодо членства в Європейському Союзі.

За її словами, Україна успішно виконала всіх вимоги Єврокомісії до завершення вказаного терміну. Окрім цього, на внутрішньому рівні було схвалено всі необхідні законодавчі акти, зокрема щодо лобізму, що є частиною вимог ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Як зазначив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. "Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - додав він.

Додамо, що Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня цього року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – вже 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня. Боснія ж подала заявку ще в лютому 2016 року і набула статусу кандидата лиш 15 грудня 2022 року.

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