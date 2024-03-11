Україна виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС

Україна успішно виконала чотири рекомендації Європейської комісії, необхідні для отримання переговорної рамки щодо членства в Європейському Союзі.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Україна успішно виконала всіх вимоги Єврокомісії до завершення вказаного терміну. Окрім цього, на внутрішньому рівні було схвалено всі необхідні законодавчі акти, зокрема щодо лобізму, що є частиною вимог ЄС.

"Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12, 13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", - сказала вона.

Після цього кроку очікуються рішення Європейської комісії щодо надання переговорної рамки, яка потім буде розглянута країнами-членами ЄС.

У свою чергу пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що наступним важливим кроком стане розгляд й ухвалення переговорної рамки країнами-членами ЄС.

Щоб прийняти Україну ЄС повинен реформуватися

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що для розширення блоку до 35 країн-членів ЄС почне працювати "над власними реформами".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що ситуація з розширенням Євросоюзу є не простою і рік тому про це ніхто не говорив. Проте, зараз європейські чиновники готові говорити з Україною на рівних.

За словами Кулеби, ЄС боїться того, що чим більше він розширюватиметься, тим складніше йому буде ухвалювати якісь рішення, які досягаються шляхом консенсусу. Тому їм потрібно змінити певні правила. Проте реформа ЄС не повинна загальмовувати інтеграцію нових членів.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль тоді зазначив, що цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

Реформи, необхідні для вступу

23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського Союзу.

Для наступних кроків і процедур на шляху до вступу Україна має виконати рекомендації Єврокомісії, які стосуються: