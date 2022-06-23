Україна та Молдова отримали статус кандидатів у члени ЄС

Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня, повідомив у своєму Twitter голова Євроради Шарль Мішель.

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"Погоджено! Єврорада щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Вітаю Володимира Зеленського та Майю Санду, а також народи України і Молдови. Наше майбутнє – разом!" – написав він.

Крім того, як повідомив глава ЄС, було вирішено визнати європейську перспективу Грузії, зокрема висловлено готовність надати їй статус кандидата, "як тільки буде виконано встановлені пріоритети".

"Вітаю грузинський народ. Історичний момент у відносинах між ЄС та Грузією: майбутнє Грузії пов'язане з ЄС", - додав Мішель.

В свою чергу, президент України Володимир Зеленський привітав це рішення у своєму Twitter.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС. Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - написав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 23 червня історичним днем для України та початком нового етапу розбудови європейської України. За його словами, офіційний статус кандидата на членство в ЄС означатиме нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу.

Зі свого боку високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель у себе в Twitter заявив, що надання Україні статусу кандидата в члени спілки знаменує собою "початок довгого шляху". Він також прикріпив до повідомлення спільне із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відео.

"Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом. Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України – у ЄС. Ми разом стоїмо на захисті миру", - написав Боррель.

В опублікованому відео він також заявив, що ЄС "негайно запустить" підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в союзі.

Зазначимо, що у засіданні взяли участь глави держав та урядів країн-членів ЄС та керівники європейських інституцій, зокрема президент Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. При цьому Єврорада розпочала роботу з годинною затримкою через те, що ранкова зустріч із лідерами країн Західних Балкан тривала на дві години довше запланованого.

Перед цим у четвер Європейський парламент 529 голосами проти 45 при 14 тих, хто утримався, ухвалив резолюцію, яка закликає лідерів ЄС "без зволікання" надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени союзу. При цьому депутати закликали зробити те саме і з Грузією, "як тільки її уряд виконає" пріоритети, вказані Єврокомісією.

При цьому Європарламент закликав владу України, Молдови та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції своїх народів", прискоривши реформи, щоб якнайшвидше ефективно виконати критерії членства в ЄС.

У резолюції було наголошено, що немає альтернативи розширенню ЄС, яке "більше, ніж будь-коли є геостратегічною інвестицією" в стабільний, сильний і єдиний союз. На думку євродепутатів, перспектива повноправного членства в ЄС для країн, які прагнуть цього, відповідає власним політичним, економічним інтересам та інтересам безпеки ЄС.

Депутати Європарламенту зажадали активізувати процес розширення, зокрема, розблокувати його щодо країн Західних Балкан.

При цьому ще 19 травня вони схвалили два відповідні звіти, закликавши Єврораду розпочати переговори з Албанією та Північною Македонією про їхнє членство в ЄС, "особливо у геостратегічному контексті війни в Україні".

Зазначимо при цьому, що Македонія подала заявку на вступ до ЄС ще у 2004 році, отримавши статус кандидата вже у 2005 році. Албанія ж заявку подала у 2009 році, ставши офіційним кандидатом лише у 2014 році.

Як встановлено у статті 49 Договору про ЄС, будь-яка європейська країна, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 договору, та віддана їхньому просуванню, може подати заявку на вступ до союзу. Рішення про прийняття нового члена приймається Єврорадою одноголосно після консультації з Єврокомісією та отримання згоди Європарламенту.

Україна 28 лютого, а Молдова та Грузія 3 березня подали заявки на членство в ЄС, чому передував військовий напад Росії на Україну 24 лютого. 17 червня ЄК опублікувала висновки за трьома заявками, рекомендувавши Єврораді підтвердити перспективи України, Молдови та Грузії стати членами ЄС, проте не надавати статус кандидата Грузії зараз без дотримання певних умов.

Джерело фото: ua.depositphotos.com