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У Кабміні назвали терміни виконання умов для вступу України до ЄС
Україна зможе виконати всі вимоги Єврокомісії, які необхідні для старту переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу, до кінця 2022 року.
Про це 22 червня під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконаними для України. Кожен із них служить інтересам України. Ми сконцентруємося на тому, щоб їх реалізувати. Весь процес ми плануємо завершити до кінця року", - розповіла Віце-прем'єр-міністр.
Наприкінці року Єврокомісія складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів. Він зазначила, що більша частина вимог щодо змін у законодавстві та реалізації технічних завдань Україна реалізує швидше, ніж могли очікувати в ЄС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Єврокомісія 17 червня прийняла рекомендацію Раді Європи надати Україні статус кандидата у члени ЄС. Президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% реформ, норм та стандартів, необхідних для членства в ЄС.
При цьому Україні ще потрібно виконати сім вимог, щоб претендувати на вступ до ЕС:
1. Реформа Конституційного суду;
2. Продовження судової реформи;
3. Антикорупційна реформа, включно з призначенням керівника САП;
4. Боротьба з відмиванням коштів;
5. Втілення антиолігархічного закону;
6. Узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
7. Зміна законодавства про нацменшини.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на набуття статусу кандидата в члени ЄС у червні 2022 року. Такі самі терміни називає Ольга Стефанішина.
При цьому остаточне рішення щодо надання Україні кандидатства буде погоджено на саміті 23-24 червня.