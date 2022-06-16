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Єврокомісія надасть рекомендацію надати статус кандидатів на членство в ЄС Україні та Молдові, - Bloomberg
Європейська комісія планує рекомендувати Україні та Молдові надати статус кандидатів у члени Європейського Союзу у п'ятницю, 17 червня.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Зазначається, що виконавча влада ЄС має опублікувати своє рішення 17 червня та висунути умови, які країни мають виконати у майбутньому щодо верховенства права, справедливості та боротьби з корупцією.
Очікується також, що комісія порекомендує надати Грузії статусу кандидата, як тільки вона виконає певні умови.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Остаточне рішення щодо надання статусу має бути схвалено усіма 27 державами-членами. Сама процедура членства є процес, що включає складний набір кроків та умов, який зазвичай може тривати понад десять років.
Нагадаємо, згідно з даними опитування, замовленим Центром "Нова Європа", кандидатство України підтримують 68% німців, 65% французів та 65% нідерландців, 32% мешканців Німеччини та по 35% - Франції та Нідерландів виступають проти. Інші не визначилися зі своєю позицією.