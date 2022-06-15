Французи, нідерландці та німці підтримують статус кандидата в ЄС для України - опитування

Громадяни Франції, Нідерландів та Німеччини переважно виступають за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

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Про це свідчать дані опитування, замовленому Центром "Нова Європа", яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Зазначається, що кандидатство України підтримують 68% німців, 65% французів і 65% нідерландців, натомість 32% жителів Німеччини й по 35% - Франції та Нідерландів виступають проти. Інші не визначились зі своєю позицією.

Водночас у Німеччині 46% виступають за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, а 22% - проти, ще 25% не визначились зі своєю позицією, а 7% не змогли відповісти на питання.

У Франції підтримують кандидатський статус України 42% респондентів, 24% не підтримують, 26% не визначилися з відповіддю і ще 9% відповіли, що не знають.

Зокрема, в Нідерландах 45% опитаних підтримують кандидатство України, 24% — проти, 21% не зміг обрати відповідь, а ще 10% - не знають.

Варто зазначити, що Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, на чому наголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем.

Нагадаємо, що Єврокомісія планує рекомендувати надати Україні статусу країни-кандидата в члени ЄС. Водночас, остаточне рішення залишається за Європейською радою.