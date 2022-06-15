Французы, нидерландцы и немцы поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины - опрос

Граждане Франции, Нидерландов и Германии преимущественно выступают за предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, заказанном Центром "Новая Европа", находящегося в распоряжении "Европейской правды".

Отмечается, что кандидатство Украины поддерживают 68% немцев, 65% французов и 65% нидерландцев, 32% жителей Германии и по 35% - Франции и Нидерландов выступают против. Остальные не определились со своей позицией.

В то же время, в Германии 46% выступают за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, а 22% - против, еще 25% не определились со своей позицией, а 7% затруднились ответить на вопрос.

Во Франции поддерживают кандидатский статус Украины 42% респондентов, 24% не поддерживают, 26% затруднились ответить и еще 9% ответили, что не знают.

В частности, в Нидерландах 45% опрошенных поддерживают кандидатство Украины, 24% - против, 21% затруднились выбрать ответ, а еще 10% - не знают.

Стоит отметить, что Албания, Черногория и Северная Македония поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, о чем заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем.

Напомним, что Еврокомиссия планирует рекомендовать предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. В то же время окончательное решение остается за Европейским советом.