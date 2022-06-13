В Грузии заявили, что "заслуживают статус кандидата в ЕС больше, чем Украина и Молдова"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе заседания правительства 13 июня заявил, что вопрос о предоставлении Молдове и Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз можно рассмотреть только после того, как его получит Грузия.

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Об этом сообщает "Грузия Online".

"Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет", — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии добавил, что публично озвучил свою позицию во время встреч с европейскими политиками в Давосе, Братиславе, и в Брюсселе.

Однако, в ЕС с Гарибашвили не согласны. Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями. Но ситуация з Грузией "остается под вопросом".

European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for 🇺🇦🇲🇩 but still question marks about 🇬🇪. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2022

Кроме того, стоит отметить, что в Евросоюзе считают, что государства, стремящиеся вступить в ЕС, должны ввести санкции против России. При этом Грузия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила, что не станет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Этой позиции страна придерживается и по состоянию на июнь.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе еще 28 февраля, на пятый день после полномасштабного российского вторжения. Только после этого с аналогичными инициативами выступили Молдова и Грузия.