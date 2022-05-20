Европарламент потребовал начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Европейский парламент 19 мая призвал Европейский совет начать переговоры о членстве в Евросоюзе с Албанией и Северной Македонией, особенно в геостратегическом контексте войны на Украине.

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Как сообщается на сайте Европарламента, об этом говорится в двух принятых накануне отчетах, в которых оценивается прогресс двух балкансих стран на пути к членству в ЕС.

Депутаты при этом призывают ЕС критически оценить исторически важные последствия такого решения для безопасности для стабильности и единства на европейском континенте и на Западных Балканах.

Отмечается, что хотя обе страны выполнили условия, установленные Европейским советом, и добились устойчивых результатов, ему не удалось начать с ними переговоры о вступлении, что подорвало отношение общественности к ЕС и представляет серьезную опасность для политики расширения в целом.

Европарламент также призывал Болгарию и Северную Македонию решать свой культурно-исторический спор отдельно от процесса присоединения Северной Македонии к ЕС.

В частности, в отношении последней доклад был принят 508 голосами против 56 при 35 воздержавшихся. В нем Европарламент высоко оценивает постоянные усилия Северной Македонии по укреплению верховенства закона, независимости судебной системы и прав меньшинств, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, реформированию государственного управления и укреплению свободы СМИ.

В отчете также отмечаются риски усиления экономической и энергетической зависимости от Китая и России и предупреждается, что зависимость от инвестиционных кредитов, финансируемых Китаем, повышает уязвимость региона.

"Северная Македония продемонстрировала лучшие результаты демократического перехода в регионе Западных Балкан и полностью поддерживает внешнюю политику ЕС перед лицом российской агрессии против Украины... Я приветствую позитивное взаимодействие по урегулированию нерешенных двусторонних вопросов и призываю Болгарию и Северную Македонию как можно скорее найти взаимоприемлемое решение", - отметил докладчик по этому вопросу Ильхан Кючюк (Болгария).

В отношении же Албании доклад был принят 519 голосами против 52 при 28 воздержавшихся. В нем высоко оценивается стратегическая ориентация и "непоколебимая приверженность" Албании европейской интеграции, выражается четкая поддержка демократических преобразований в стране и ее устремлений в ЕС

Депутаты настоятельно призывают Албанию продолжать и активизировать свои усилия по повышению эффективности работы судебной системы, укреплению демократии, верховенства закона и улучшению экономической ситуации.

Указано, что эта страна также должна расширять возможности гражданского общества, противодействовать коррупции и организованной преступности, обеспечивать свободу СМИ и гарантировать защиту прав меньшинств, в том числе ЛГБТ-сообщества.

"Албания остается полностью надежным и преданным стратегическим партнером. Она продолжает продвигать фундаментальные реформы, связанные с ЕС, выполняет и поддерживает условия для начала переговоров о вступлении. Справедливо, что Совет, наконец, соглашается начать давно назревшие переговоры с Албанией, не в последнюю очередь перед лицом растущих геостратегических проблем", - отметила представлявшая доклад депутат от Португалии Изабель Сантуш.

Напомним, что Македония подала заявку на вступление в ЕС еще в 2004 году, получив статус кандидата уже в 2005. Албания же заявку подала в 2009 году, став официальным кандидатом лишь в 2014.

Украина же решила подать заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля 2022 года, на пятый день после полномасштабного российского вторжения. Позже с аналогичными инициативами выступили Молдова и Грузия.

В то же время единства в ЕС по этому вопросу нет: так, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг недавно заявил, что Украина не должна быть членом союза вообще и, более того, ей нельзя предоставлять статус кандидата уже в июне текущего года, поскольку страны Западных Балкан такой статус получали гораздо дольше.

Однако именно в июне получить такой статус для Украины рассчитывают ее власти. По данным СМИ, решение может быть принято либо 8 июня, либо 15 июня. При этом отмечалось, что якобы более приемлемой формулировкой в отношении Украины для некоторых стран может стать статус "потенциального кандидата" в ЕС.

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