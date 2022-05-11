В Офисе президента рассказали, почему нельзя назвать точное время вступления Украины в ЕС

Процедура вступления Украины в Евросоюз предполагает определенные этапы, но назвать точную дату на данный момент невозможно.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона.

Он отметил, что Киев уже передал две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

"Есть процедура вступления любой страны в Европейский союз... Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть... Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии - им нужно время", - рассказал Жовква.

По его словам, украинская сторона ставит сроки до конца мая, и просит Еврокомиссию работать быстро, как это делает Украина.

"Дальше - статус кандидата во время заседания Европейского совета, который мы ожидаем в июне. А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет - не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры", - отметил он.

Напомним, 9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС в июне.