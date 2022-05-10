Венгрия обещает поддержать вступление Украины в ЕС

Венгрия поддержит вступление Украины в Европейский союз, когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.

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Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Эспресо".

В частности, он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.

"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Евросоюзе, Венгрия поддержит его", - отметил Ийдярто.

Отвечая на вопрос о позиции Венгрии относительно возможного присоединения Украины к НАТО, Ийдярто сказал, что "мы никогда не блокировали стремление Украины вступить в НАТО".

"Мы блокировали две вещи - это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал. Впрочем, у нас не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО - это не просто военная организация. Она занимается другими вопросами, в частности, правами человека, правами национальных меньшинств. Уважение таких прав лежит в основе философии Альянса", - сказал венгерский дипломат.

В то же время, в Венгрии заявили, что не будут поддерживать шестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.

Именно поэтому президент Еврокомиссии совершила визит в Венгрию, чтобы обсудить ситуацию с премьер-министром страны.