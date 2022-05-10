Если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, значит нас пытаются обмануть, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть.

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Об этом Кулеба заявил в интервью Financial Times.

Он прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет".

Кулеба отметил, что три месяца назад в Украины не было перспективы на вступление в Европейский союз, однако сейчас все изменилось.

Украинский дипломат сказал, что Украина надеется, что получит статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина — единственное место в Европе, где люди умирают из-за ценностей, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", — заявил глава МИД Украины.

Отметим, украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Отметим, глава МИД Германии Анналена Бербок, говоря о членстве Украины в Евросоюзе, заявила, что не стоит давать "пустых обещаний" и она не знает, когда наша страна сможет стать членом ЕС.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.