Якщо Україна не отримає статус кандидата на членство в ЄС, значить нас намагаються обдурити, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо Україна не отримає статус кандидата на членство в ЄС, це означає, що Європа намагається нас обдурити.

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Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Він прокоментував прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на вступ України до ЄС може піти "кілька років".

Кулеба зазначив, що три місяці тому в Україні не було перспективи вступу до Європейського союзу, проте зараз усе змінилося.

Український дипломат сказав, що Україна сподівається, що отримає статус кандидата на вступ до ЄС вже у червні.

"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає тільки одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна — єдине місце в Європі, де люди вмирають через цінності, на яких ґрунтується ЄС. І я вважаю, що це слід поважати", - заявив глава МЗС України.

Зазначимо, українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні набуде статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Зазначимо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, говорячи про членство України в Євросоюзі, заявила, що не варто давати "порожніх обіцянок" і вона не знає, коли наша країна зможе стати членом ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.