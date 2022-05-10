У Бундестазі виступили за прискорений вступ України до ЄС

Глава німецького Бундестагу Бербель Бас виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні. Вона сподівається, що ця процедура не розтягнеться на десятиліття.

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Про це вона заявила у інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

Крім того, Бас наголосила, що під час її візиту до України президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що хоче пришвидшити вступ до ЄС.

За її словами, для Києва дуже важливо мати дорожню карту та графік, щоб розуміти, коли та яким критеріям потрібно відповідати.

"Сподіваюся, це не триватиме десятиліття… тому що, зрештою, ми всі хочемо, щоб Україна була прийнята в ЄС, щоб зараз процес пішов швидше", – сказала Бас.

Вона заявила, що оптимістично налаштована та додала, що українці хоч і втомилися, але все одно сповнені рішучістю захищати свій народ та країну.

"Вони не здаються і хочуть вступити до ЄС", – додала Бербель Басс.

Водночас, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, говорячи про членство України в Євросоюзі, заявила, що не варто давати "порожніх обіцянок" і вона не знає, коли наша країна зможе стати членом ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.

Зазначимо, українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.