Зеленский показал "талмуд-семитомник" заполненной Украиной анкеты страны-кандидата в ЕС (ФОТО)

Украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

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"Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", - написал он.

Глава государства также продемонстрировав соответствующее фото, на котором вторая часть анкеты, разбитая на 33 главы, оформлена в виде семи томов.

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента

Напомним, что первую часть опросника по вступлению в ЕС Украина заполнила и передала Европейской комиссии на рассмотрение еще 18 апреля.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии заявляла, что эти материалы в ЕС проработали, и дополнительных вопросов к ним не возникло.

Речь шла о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека". По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Отметим при этом, что согласно недавнему опросу, 66% жителей Евросоюза ныне согласны с мнением, что Украина должна присоединиться к нему, когда будет готова к этому. Кроме того, 71% жителей ЕС согласны с тем, что Украина является частью европейской семьи.