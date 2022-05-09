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Зеленський показав "талмуд-семитомник" анкети країни-кандидата в ЄС, заповненої Україною (ФОТО)
Українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, що претендує на входження до Європейського союзу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент Володимир Зеленський.
"Зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - написав він.
Глава держави також продемонструвавши відповідне фото, на якому друга частина анкети, розбита на 33 глави, оформлена у вигляді семи томів.
У свою чергу, прес-служба віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної уточнила, що документ у понеділок безпосередньо передали європейській стороні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що першу частину опитувальника щодо вступу до ЄС Україна заповнила та передала Європейській комісії на розгляд ще 18 квітня. Стефанишина згодом заявляла, що ці матеріали в ЄС опрацювали, і додаткових питань до них не виникло.
Йшлося про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини". За словами Стефанішиної, Україна розраховує на набуття статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.
Зазначимо при цьому, що згідно з недавнім опитуванням, 66% жителів Євросоюзу нині згодні з думкою, що Україна має приєднатися до нього, коли буде готова до цього. Крім того, 71% жителів ЄС погоджуються з тим, що Україна є частиною європейської сім'ї.