Зеленський показав "талмуд-семитомник" анкети країни-кандидата в ЄС, заповненої Україною (ФОТО)

Українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, що претендує на входження до Європейського союзу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент Володимир Зеленський.

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"Зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - написав він.

Глава держави також продемонструвавши відповідне фото, на якому друга частина анкети, розбита на 33 глави, оформлена у вигляді семи томів.

У свою чергу, прес-служба віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної уточнила, що документ у понеділок безпосередньо передали європейській стороні.

Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента

Нагадаємо, що першу частину опитувальника щодо вступу до ЄС Україна заповнила та передала Європейській комісії на розгляд ще 18 квітня. Стефанишина згодом заявляла, що ці матеріали в ЄС опрацювали, і додаткових питань до них не виникло.

Йшлося про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини". За словами Стефанішиної, Україна розраховує на набуття статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.

Зазначимо при цьому, що згідно з недавнім опитуванням, 66% жителів Євросоюзу нині згодні з думкою, що Україна має приєднатися до нього, коли буде готова до цього. Крім того, 71% жителів ЄС погоджуються з тим, що Україна є частиною європейської сім'ї.