Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС у червні, - Стефанішина

Віце-прем'єр із європейської інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна отримає статус кандидата в члени ЄС вже на наступній зустрічі лідерів Євросоюзу, яка має відбутися у червні 2022 року.

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Про це вона заявила в ефірі телемарафону UAРазом.

За її словами, у Брюсселі вже опрацювали частину переданих Україною документів (опитувальника) і роботу влади оцінили позитивно.

Стефанішина уточнила, що в ЄС високо оцінили роботу української сторони з документами щодо політичної складової, демократичних інститутів, прав людини та реформ.

Віце-прем'єр із європейської інтеграції також повідомила, що до кінця наступного тижня Україна планує передати Євросоюзу книгу державності.

Стефанішина наголосила, що Україна розраховує на набуття статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.

"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться у червні цього року, буде ухвалено рішення про надання Україні статусу кандидата", - заявила Стефанишина.

Вона додала, що сьогодні тривають переговори з різними країнами ЄС і відбувається серйозний перелом, тому ті країни, які скептично ставилися до європейської перспективи України, змінять свою позицію.

"Ми зазвичай ведемо переговори з різними столицями і говоримо про те, що ця прискорена процедура, через яку ми проходимо всі процеси, вона стала можливою через ті зміни, трансформації, які ми здійснювали за останні 8 років, це і був наш шлях власне до Європи ", - заявила Стефанішина.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована і почалася процедура її розгляду.

17 квітня українська сторона остаточно заповнила опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. Незабаром прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікує, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко прогнозує, що Україна стане членом Європейського Союзу 2024 року, адже українська сторона виконує всі вимоги для набуття членства.