В МИД Австрии выступили против членства Украины в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.

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Об этом он заявил во время выступления на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, сообщает Европейская правда.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский.

Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Австрийское издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины, чем полное членство.

По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Однако он бесспорно поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", - пояснил он.

Отметим, Александр Шалленберг был главой МИДа в правительстве пророссийского канцлера Австрии Себастьяна Курца. Как известно, друг Путина вынужден был покинуть пост из-за коррупционного скандала. На свое место Курц потребовал назначить своего близкого друга Шалленберга, также отличающегося уверенной пророссийской позицией.

Также ранее министр финансов Австрии заявил, что его страна поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго.

"Когда санкции бьют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что толку от этого немного", — сказал Магнус Бруннер, добавив, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у нее нет выбора.

Напомним, что 28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.

17 апреля украинская сторона окончательно заполнила опросник по вступлению в Евросоюз. Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает, что Украина получит статуса кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко прогнозирует, что Украина станет членом Европейского Союза в 2024 году, ведь украинская сторона стремительными темпами выполняет все требования для получения членства.