ЕС создаст фонд восстановления Украины и ужесточит санкции против России

19 апреля, по итогам видеоконференции стран-членов Североатлантического альянса и Европейского Союза лидеры заявили о намерении продолжать гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

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Так, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в ходе конференции обсуждалась необходимость дальнейшей гуманитарной, финансовой и военной помощи Украины, а также что ЕС создаст специальный Фонд солидарности Украины, который будет использоваться для поддержки и восстановления демократической Украины.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует еще больше ужесточить санкции против РФ и увеличить финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины.

"Мировые лидеры твердо стоят вместе в поддержке Украины. Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины. Спасибо президенту США за созыв этой важной телеконференции", - сказала она.

В то же время, британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Украине необходимо поставить дополнительное артиллерийское вооружение.

"Происходящее станет "артиллерийским" конфликтом, украинцам нужна помощь: еще больше артиллерии, и мы ее дадим им", - подчеркнул Борис Джонсон.

Он отметил, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом предложил ему поставить за цель усиление Украины до такой степени, чтобы Россия никогда не осмелилась вновь вторгнуться.

Напомним, что в течение суток США направят 7 самолетов с военной помощью Украине. Об этом CNN сообщил 19 апреля.