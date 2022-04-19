В течение суток США направят 7 самолетов с военной помощью Украине — СМИ

Соединенные Штаты Америки отправят крупную партию помощи для противодействия украинских военных российской агрессии. Об этом CNN сообщает со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Семь рейсов с военной помощью прибудут в Европу в ближайшие 24 часа, сообщил высокопоставленный чиновник журналистам во вторник, 19 апреля.

Он отметил, что "ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают с самолетов" и направляют в Украину.

В рамках этого пакета помощи США предоставят Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, 18 гаубиц, оборудование для защиты от химических атак, сообщил Пентагон. Он включает также 200 бронетранспортеров M113, 10 противоартиллерийских радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 000 комплектов бронежилетов и касок.

Напомним, президент США Джозеф Байден созвал срочную встречу с мировыми лидерами из-за нового наступления России на Украину.

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в настоящее время изучает все доступные инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить РФ государством, поддерживающим терроризм.