США созвали срочную встречу с мировыми лидерами из-за нового наступления России на Украину

Президент США Джозеф Байден и его французский коллега Емманюель Макрон проведут срочную встречу с другими лидерами 19 апреля. Главы государств собираются, чтобы обсудить новый этап российско-украинской войны.

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Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Известно, что главным инициатором переговоров выступили США. На встрече, кроме Байдена, будут присутствовать лидеры следующих государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Ранее, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.

В рамках войны России против Украины битва за Донецкую и Луганскую области будет напоминать Вторую мировую войну, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.