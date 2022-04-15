Украина запросила противокорабельные ракеты у США. Их сразу же включили в новый пакет военной помощи — New York Times

В течение нескольких недель, пока чиновники США формировали новый пакет военной помощи для Украины, украинские представители настаивали на том, что ВСУ необходимы противокорабельные ракеты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает издание New York Times, в итоге Вашингтон добавил средства береговой обороны к объявленному новому пакету военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов.

Пентагон также потребовал, чтобы американские военные подрядчики разработали предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы поставить украинским военным или американским союзникам.

Напомним, администрация президента США Джозефа Байдена объявила 13 апреля о новом пакете, в который также вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade, а также другое оружие.

В этот раз Белый дом передаст Украине более тяжелое вооружение, чем раньше. Также, по информации американских СМИ, администрация Байдена поделится с Киевом разведданными, которые помогут украинской армии противостоять российским военным частям, дислоцированным на Донбассе и в Крыму.

В свою очередь Зеленский ранее заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.