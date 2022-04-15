Україна запросила протикорабельні ракети США. Їх одразу ж включили до нового пакету військової допомоги — New York Times

Протягом кількох тижнів, поки чиновники США формували новий пакет військової допомоги для України, українські представники наполягали на тому, що ЗСУ потрібні протикорабельні ракети.

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Як повідомляє видання New York Times, у підсумку Вашингтон додав засоби берегової оборони до оголошеного нового пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів.

Пентагон також вимагає, щоб американські військові підрядники розробили пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б поставити українським військовим чи американським союзникам.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила 13 квітня про новий пакет, до якого також увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer та ще 300 безпілотників Switchblade й інша зброя.

Цього разу Білий дім передасть Україні важче озброєння, ніж раніше. Також, за інформацією американських ЗМІ, адміністрація Байдена поділиться з Києвом розвідданими, які допоможуть українській армії протистояти російським військовим частинам, дислокованим на Донбасі та в Криму.

У свою чергу Зеленський раніше заявив, що у майбутній битві за Донецьку та Луганську області багато залежить від західних партнерів, а саме від того, як швидко вони поставлять Україні озброєння.