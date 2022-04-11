Зеленський: на сході та півдні України розпочинається нова фаза війни, будуть найскладніші бої

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російсько-українська війна переходить у нову фазу — на сході та півдні країни розпочнуться запеклі бої, противник залучить у рази більше техніки та особового складу, ніж у попередніх битвах.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми 60 Minutes телеканалу CBS.

"Буде одна із найскладніших битв. Буде битва не одна. Ми бачимо скупчення військових, техніки біля сходу та півдня нашої держави. Ми розуміємо майже всі коридори, куди піде ворог. Ми розуміємо, що він збирається зробити", – сказав президент.

Він наголосив, що у битві за Донецьку та Луганську області багато залежить від західних партнерів, а саме від того, як швидко вони поставлять Україні озброєння. Зокрема, як зазначив Зеленський, США можуть надати значну військову підтримку Україні, і від того, наскільки швидко вони її нададуть, залежить, чи виграє Україна цю битву.

Водночас президент на 100% упевнений в українських громадянах та Збройних силах, але такої впевненості немає у питанні швидких постачань зброї.

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив, що армія Російської Федерації завершила перегрупування та ретельну підготовку до битви за Донецьку та Луганську області.

На думку глави МЗС України Дмитра Кулеби, в рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.