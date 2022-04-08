Російські війська закінчили підготовку до битви за Донбас

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив в ефірі національного телемарафону, що армія Російської Федерації завершила перегрупування та ретельну підготовку до однієї з головних битв у російсько-українській війні — за Донецьку та Луганську області.

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Водночас ворог не припиняє намагатися прорвати лінію оборони за певними напрямками.

"Вчора, 7 квітня, з 4 години ранку була битва в Рубіжному. Для наших захисників все закінчилося добре: підбили кілька танків, БТРів та до 50 ворогів загинули", — розповів Гайдай.

Оскільки на Донбасі очікуються запеклі бої, глави Луганської та Донецької ОВА закликають людей якомога на якийсь час евакуюватися в безпечніші регіони України. Влада також рекомендує евакуюватися людям із Барвінкового та Лозової Харківської області.

На думку глави МЗС України Дмитра Кулеби, в рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

У свою чергу американська розвідка вважає, що Росія хоче оголосити про "перемогу в Україні" до 9 травня. Для цього вона намагатиметься взяти Донбас під повний контроль до 9 травня. Йдеться як про вихід до адмінкордонів Донецької та Луганської областей, так і про захоплення інших областей регіону.