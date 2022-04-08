Российские войска закончили подготовку к битве за Донбасс

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в эфире национального телемарафона, что армия Российской Федерации завершила перегруппировку и тщательную подготовку к одной из главных битв в российско-украинской войне — за Донецкую и Луганскую области.

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В то же время враг не прекращает пытаться прорвать линию обороны по определенным направлениям.

"Вчера, 7 апреля, с 4 часов утра было сражение в Рубежном. Для наших защитников все закончилось хорошо: подбили несколько танков, БТРов и до 50 врагов погибли," — рассказал Гайдай.

Так как на Донбассе ожидаются ожесточенные бои, главы Луганской и Донецкой ОВА призывают людей по возможности на время эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Власть также рекомендует эвакуироваться людям из Барвенкового и Лозовой Харьковской области.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

В свою очередь американская разведка считает, что Россия хочет объявить о "победе в Украине" к 9 мая. Для этого она попытается взять Донбасс под полный контроль к 9 мая. Речь идет как о выходе к админграницам Донецкой и Луганской областей, так и о захвате других областей региона.