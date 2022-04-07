На Донбассе в результате обстрела заблокированы 3 эвакуационных поезда

Войска РФ обстреляли путепровод на Донецкой железной дороге — три поезда не смогли выехать из Славянска и Краматорска, сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Россияне нанесли удар по путепроводу возле станции Барвинкове.

"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман", — отметил Камышин.

По его словам, пассажиров заблокированных поездов разместили на вокзале до уточнения ситуации.

"Случилось то, чего мы боялись - повреждена железная дорога. Эвакуация поездами под вопросом. Тысячи людей до сих пор в городах Луганщины. Много детей", — прокомментировал ситуацию глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Напомним, жителей всех населенных пунктов Донецкой и Луганской областей призвали эвакуироваться, пока есть такая возможность. Это происходит в свете прогнозируемого обострения боевых действий на Донбассе.

На фоне участившихся обстрелов на Донбассе мэр Днепра Борис Филатов порекомендовал женщинам, детям и людям пожилого возраста уехать по возможности из города в более безопасные места.