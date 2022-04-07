"Апрель будет "горячим": мэр Днепра Филатов советует женщинам, детям и пожилым людям уехать из города

На фоне участившихся обстрелов на Донбассе мэр Днепра Борис Филатов порекомендовал женщинам, детям и людям пожилого возраста уехать по возможности из города в более безопасные места. Об этом Филатов заявил во время брифинга 7 апреля.

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"Апрель обещает быть "горячим". Так что переждите. Также всем, кто имеет возможность выехать, я имею в виду женщин, детей, пожилых людей, а также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре, я бы рекомендовал переждать в более безопасном месте", – сказал градоначальник.

Он также обратился к людям, которые эвакуируются в Днепр из Луганской и Донецкой областей. Им Филатов также порекомендовал не задерживаться в городе и переезжать в более безопасные города. Особенно этот это касается тех, кто эвакуировался на собственном транспорте, ведь они чаще всего остаются в городе.

"Большое количество людей едут частным транспортом и автобусом. Рекомендую им остановиться, передохнуть и двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопаснее", — сказал мэр.

Горожанам, которые выехали, но уже решили вернуться в Днепр, также лучше подождать, советует глава Днепровского горсовета.

Ранее глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призывал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться. Гайдай подчеркивает, что решение об эвакуации жителям следует принимать как можно скорее, поскольку "ситуация очень обострена".

В свою очередь министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что несмотря на отвод оккупационных из Киевской и Черниговской областей, возможно дальнейшее обострение ситуации на Донбассе. Поэтому жителям Донецкой области лучше на время уехать из региона, считает Верещук.

Власть также рекомендует эвакуироваться людям из Барвенкового и Лозовой Харьковской области.