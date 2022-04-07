"Квітень буде "гарячим": мер Дніпра Філатов радить жінкам, дітям та літнім людям виїхати з міста

На тлі обстрілів на Донбасі мер Дніпра Борис Філатов порекомендував жінкам, дітям і людям похилого віку поїхати по можливості з міста в безпечніші місця. Про це Філатов заявив під час брифінгу 7 квітня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Квітень обіцяє бути "гарячим". Отже, перечекайте. Також усім, хто має можливість виїхати, я маю на увазі жінок, дітей, людей похилого віку, а також тим, хто не задіяний на промислових підприємствах та в критичній інфраструктурі, я б рекомендував перечекати у безпечнішому місці", – сказав градоначальник.

Він також звернувся до людей, які евакуюються до Дніпра з Луганської та Донецької областей. Їм Філатов також порадив не затримуватися у місті та переїжджати у безпечніші міста. Особливо це стосується тих, хто евакуювався на власному транспорті, адже вони найчастіше залишаються у місті.

"Більшість людей їдуть приватним транспортом та автобусом. Рекомендую їм зупинитися, перепочити і рухатися далі у бік Західної України, де в будь-якому разі безпечніше", — сказав мер.

Містянам, які виїхали, але вже вирішили повернутися до Дніпра, також краще почекати, радить голова Дніпровської міськради.

Раніше голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів населених пунктів області, які на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватися. Гайдай наголошує, що рішення про евакуацію жителям слід приймати якнайшвидше, оскільки "ситуація дуже загострена".

У свою чергу міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що, незважаючи на відведення окупаційних з Київської та Чернігівської областей, можливе подальше загострення ситуації на Донбасі. Тому мешканцям Донецької області краще на якийсь час виїхати з регіону, вважає Верещук.

Влада також рекомендує евакуюватися людям із Барвінкового та Лозової Харківської області.