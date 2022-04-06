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Військові РФ знищили у Дніпропетровській області нафтобазу та обстріляли завод
Окупаційні війська Російської Федерації завдали авіаудару по Дніпропетровській області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, на Дніпропетровщині окупанти атакували з повітря нафтобазу, внаслідок чого її повністю знищено.
"Ворог атакував нашу область з повітря і потрапив в один із заводів. Нафтобазу з паливом знищено. На заводі гасять полум'я. Там сильна пожежа", – написав Резніченко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Глава ОВА зазначив, що в результаті обстрілів ніхто не постраждав.
"Пожежу на заводі тільки загасили. Рятувальники боролися з полум'ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу. На цю годину у нас все більш-менш нормально", — наголосив Резніченко.
У свою чергу голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у соцмережі уточнив, що один ракетний удар припав по нафтобазі в Новомосковську, ще одна ракета потрапила в завод у Синельниківському районі.
Нагадаємо, 2 квітня російські війська обстріляли ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.
Одна з ракет потрапила на залізничне полотно, через що було пошкоджено шляхи та контактні мережі, а також вибухнули вагони. Окрім цього було зупинено рух поїздів.
Друга ракета вибухнула на відкритій місцевості, внаслідок чого почалася пожежа. Поранено одну людину.
Раніше, в ніч із 1 на 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та із систем залпового вогню обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок обстрілів у Дніпрі було зафіксовано серйозні руйнування – ракети потрапили в інфраструктурний об'єкт. Двоє людей було поранено.
Також тієї ж ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтавській області. Під обстріл потрапили Полтава та Кременчук.