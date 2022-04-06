Військові РФ знищили у Дніпропетровській області нафтобазу та обстріляли завод

Окупаційні війська Російської Федерації завдали авіаудару по Дніпропетровській області.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, на Дніпропетровщині окупанти атакували з повітря нафтобазу, внаслідок чого її повністю знищено.

"Ворог атакував нашу область з повітря і потрапив в один із заводів. Нафтобазу з паливом знищено. На заводі гасять полум'я. Там сильна пожежа", – написав Резніченко.

Глава ОВА зазначив, що в результаті обстрілів ніхто не постраждав.

"Пожежу на заводі тільки загасили. Рятувальники боролися з полум'ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу. На цю годину у нас все більш-менш нормально", — наголосив Резніченко.

У свою чергу голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у соцмережі уточнив, що один ракетний удар припав по нафтобазі в Новомосковську, ще одна ракета потрапила в завод у Синельниківському районі.

Нагадаємо, 2 квітня російські війська обстріляли ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.

Одна з ракет потрапила на залізничне полотно, через що було пошкоджено шляхи та контактні мережі, а також вибухнули вагони. Окрім цього було зупинено рух поїздів.

Друга ракета вибухнула на відкритій місцевості, внаслідок чого почалася пожежа. Поранено одну людину.

Раніше, в ніч із 1 на 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та із систем залпового вогню обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок обстрілів у Дніпрі було зафіксовано серйозні руйнування – ракети потрапили в інфраструктурний об'єкт. Двоє людей було поранено.

Також тієї ж ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтавській області. Під обстріл потрапили Полтава та Кременчук.