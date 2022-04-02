Оккупанты ночью обстреляли Днепр и Кривой Рог

В ночь с 1 на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и из систем залпового огня обстреляли Кривой Рог.

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Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, в результате обстрелов в Днепре зафиксированы серьезные разрушения.

"Ночные ракетные удары по Днепропетровщине. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены", – отметил Резниченко.

Об обстреле Кривого Рога на своей странице в Facebook написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ночью орки с далекого расстояния провели обстрел из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", – проинформировал Вилкул.

1 апреля во время брифинга Вилкул заявлял, что российских войск на территории Криворожского района и Днепропетровской области нет.

Напомним, этой ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской области. Под обстрел попали Полтава и Кременчуг.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 29 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, которые ранее оккупировали российские войска.

Кроме этого, 60-я отдельная пехотная бригада и 4-й танковый батальон 17-й отдельной танковой бригады освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области.

Перед этим десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.