Окупанти вночі обстріляли Дніпро та Кривий Ріг

У ніч з 1 на 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та із систем залпового вогню обстріляли Кривий Ріг.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, внаслідок обстрілів у Дніпрі зафіксовано серйозні руйнування.

"Нічні ракетні удари по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети потрапили в інфраструктурний об'єкт. Серйозні руйнування. Двох людей поранено", — зазначив Резніченко.

Про обстріл Кривого Рогу на своїй сторінці у Facebook написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає", – поінформував Вілкул.

1 квітня під час брифінгу Вілкул заявляв, що російських військ на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтавській області. Під обстріл потрапили Полтава та Кременчук.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України повернули під свій контроль 29 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях, які раніше окупували російські війська.

Крім цього, 60-а окрема піхотна бригада та 4-й танковий батальйон 17-ї окремої танкової бригади звільнили 11 населених пунктів у Херсонській області.

Перед цим десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами звільнили від російської окупації п'ять населених пунктів Запорізької області.