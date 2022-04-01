ВСУ взяли под контроль 29 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях

Происходит частичное отведение подразделений войск РФ на Полесском и Северском направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В результате украинская армия снова контролирует 29 населенных пунктов, которые ранее оккупировали российские войска.

На Северском направлении подразделения ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик Броварского района Киевской области. Теперь также под контролем села Старая и Новая Басань, Макеевка, Погребы, Сальное, Софиевка, Гавриловка Нежинского района, Бажановка, Шняковка Прилуцкого района, Владимировка Черниговской области.

На Полесском направлении ВСУ контролируют пгт Дымер, населенные пункты Демидов, Литвиновку, Гавриловку, Козаровичи, Глебовку, Ясногородку, Толокунь, Сухолучье, Жовтневое Вышгородского района, Липовку, Гавронщину, Маковище, Николаевку Бучанского района.

В то же время Россия готовит к переброске дополнительные подразделения Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины.

Напомним, десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.

В эти же дни на Херсонщине украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники.