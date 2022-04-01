На Херсонщині ЗСУ звільнили 11 населених пунктів

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів до відступу, під час якого росіяни покинули значну кількість бойової техніки. Про це повідомила прес-служба угруповання військ "Південь".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зусиллями 60-ї окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади звільнено 11 населених пунктів: Мала Шестерня, Нововоронцовка, Новогригорівка, Тополине, Красновка, Княжівка, Вільне, Кам'янка, Кочубеїв.

Місцеве населення забезпечили гуманітарною допомогою: медикаментами, продуктами харчування.

В ході операцій зі звільнення населених пунктів ЗСУ взяли численні трофеї: танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБ.

Нагадаємо, десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами звільнили від російської окупації п'ять населених пунктів Запорізької області.

Водночас, окупанти вирішили втекти із Зони відчуження ЧАЕС після того, як почали відчувати симптоми променевої хвороби.