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ЗСУ знищили російський десантний корабель "Точкою-У" – генерал СБУ
Збройні сили України (ЗСУ) для знищення великого російського десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська використовували зброю, яка не пристосована для бойових дій на морі.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун, передає "Суспільне".
За його словами, раніше ніхто ніколи не використав таку систему зброї проти кораблів.
Ягун зазначив, що з початку війни українські військові провели кілька аналогічних операцій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це те, що ми "накрили" ракетними комплексами з берега патрульний корабель біля Одеси, і те, що ми використали ПЗРК проти катера, і те, що ми використали проти цього корабля "Точку-У", — це унікальні ситуації. Ці ситуації можуть вивчати, як можна зброю, яка не пристосована для ведення бойових дій на морі, було використано ЗСУ", — розповів офіцер.
Ягун підкреслив, що українська армія постійно отримує розвідувальну інформацію, в тому числі від мирних жителів тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, 24 березня в порту окупованого Бердянська було знищено великий десантний корабель ВМС Російської Федерації.
У ВМС України спочатку повідомили, що було затоплено корабль БДК "Орськ", який зайшов до Бердянська 21 березня.
Проте згодом стало відомо, що знищеним військовим судном виявився ГДК "Саратов".