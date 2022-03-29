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ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Точкой-У" — генерал СБУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) для уничтожения российского крупного десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска использовали оружие, которое не приспособлено для боевых действий на море.
Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает "Суспильне".
По его словам, ранее никто никогда не использовал такую систему оружия против кораблей.
Ягун отметил, что с начала войны украинские военные провели несколько аналогичных операций.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это то, что мы "накрыли" ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы, и то, что мы использовали ПЗРК против катера, и то, что мы использовали против этого корабля "Точку-У", – это уникальные ситуации. Эти ситуации могут изучать, как можно оружие, которое не приспособлено для ведения боевых действий на море, было использовано ВСУ", – рассказал офицер.
Ягун подчеркнул, что украинская армия постоянно получает разведывательную информацию, в том числе, от мирных жителей временно оккупированных территорий.
Напомним, 24 марта в порту оккупированного Бердянска был уничтожен большой десантный корабль ВМС Российской Федерации.
В ВМС Украины сначала сообщили, что был затоплен корабля БДК "Орск", который зашел в Бердянск 21 марта.
Однако впоследствии стало известно, что уничтоженным военным судном оказался ПДК "Саратов".