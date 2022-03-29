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ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Точкой-У" — генерал СБУ

ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Точкой-У" — генерал СБУ
В порту Бердянска украинская армия уничтожила десантный корабль "Саратов". Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для уничтожения российского крупного десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска использовали оружие, которое не приспособлено для боевых действий на море.

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Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает "Суспильне".

По его словам, ранее никто никогда не использовал такую ​​систему оружия против кораблей.

Ягун отметил, что с начала войны украинские военные провели несколько аналогичных операций.

"Это то, что мы "накрыли" ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы, и то, что мы использовали ПЗРК против катера, и то, что мы использовали против этого корабля "Точку-У", – это уникальные ситуации. Эти ситуации могут изучать, как можно оружие, которое не приспособлено для ведения боевых действий на море, было использовано ВСУ", – рассказал офицер.

Ягун подчеркнул, что украинская армия постоянно получает разведывательную информацию, в том числе, от мирных жителей временно оккупированных территорий.

Напомним, 24 марта в порту оккупированного Бердянска был уничтожен большой десантный корабль ВМС Российской Федерации. 

В ВМС Украины сначала сообщили, что был затоплен корабля БДК "Орск", который зашел в Бердянск 21 марта.

Однако впоследствии стало известно, что уничтоженным военным судном оказался ПДК "Саратов".

Автор:
Дмитрий Нарожный