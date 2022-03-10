Российские эскадры отошли от Одессы к Крыму

Эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений", — отметил Братчук.

По его словам, черноморские эскадры РФ сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока "не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится".

"Одесса никогда не сдавалась врагу, не сдастся и в этот раз. Поскольку Одесса — это Украина, с Одессы начинается Украина", — заявил Братчук.

Он добавил, что в целом на южном направлении "враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что каждый гражданский человек может уничтожать российских оккупантов из своего оружия или оружия, добытого в бою.

Напомним, ранее бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта "Южный" был подбит российским кораблем.

25 февраля русские попали ракетой в турецкий корабль в Черном море.

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