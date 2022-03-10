Російські ескадри відійшли від Одеси до Криму

Ескадри Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до окупованого Криму та відклали висадку десанту на одеське узбережжя.

Про це повідомив представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч в Одесі та регіоні пройшла спокійно, що підтверджує міцність та ефективність стримування Одеським оборонним районом усіх ворожих намірів", — зазначив Братчук.

За його словами, чорноморські ескадри РФ зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і поки що "не мають наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться".

"Одеса ніколи не здавалася ворогові, не здасться і цього разу. Оскільки Одеса — це Україна, з Одеси починається Україна", — заявив Братчук.

Він додав, що загалом на південному напрямку "ворог стриманий на позиціях Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області".

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що кожна громадянська людина може знищувати російських окупантів зі своєї зброї чи зброї, здобутої у бою.

Нагадаємо, раніше бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови за 12 миль від порту "Південний" був підбитий російським кораблем.

25 лютого російські потрапили ракетою у турецький корабель у Чорному морі.

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