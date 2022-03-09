В Украине вступил в силу закон о праве гражданских лиц использовать оружие против российских военных

Владимир Зеленский подписал закон об использовании собственного оружия для сопротивления оккупантам. Никакого наказания за это не последует.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько важных законов, касающихся жизни страны во время военного положения. Среди них, закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" от 03.03.2022 № 2114-IX. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Законом нормирован порядок выдачи и возвращения огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскому населению для защиты страны в военное время и предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины .

Кроме того, предоставлена возможность гражданам Украины участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное припаси к ней. Никакого наказания за это не будет, а полученное от государства оружие и патроны придется сдать в полицию после войны.