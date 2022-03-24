В порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 24 марта, в порту оккупированного Бердянска уничтожен большой десантный корабль (БДК) ВМС Российской Федерации.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", -— говорится в сообщении.

Перед этим местные жители в соцсетях сообщали о нескольких взрывах около бердянского порта.

Очевидцы также опубликовали фото и видео масштабного пожара.

Как передает ИА "Интерфакс", БДК "Орск" зашел в порт "Бердянск" 21 марта 2022 года. По данным агентства, военное судно доставило в бердянский порт боевую технику, в частности, бронетранспортеры.

По информации росСМИ, "южный фланг проведения "специальной операции" в любой момент может получить все необходимое, включая технику и боеприпасы".

Всего в войне против Украины задействовано 10 больших десантных кораблей РФ.

В агентстве подчеркнули, что "Орск" стал первым военным кораблем российских оккупационных войск, который зашел в бердянский порт.

БДК "Орск" был построен в августе 1967 года, спущен на воду был в конце февраля 1968 года, а официально в строю с 31 декабря того же года.

Ранее сообщалось, что 15 марта из порта оккупированного Россией Бердянска вышли пять иностранных судов, груженных украинским зерном.

По информации "Радио Свобода", вышедшие из порта суда были под разными флагами и с разными экипажами, в том числе турецким и российским.

Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ российские войска захватили все административные здания в городе Бердянск.

В ходе захвата города погиб один человек (охранник предприятия "Бердянские жатки"), еще один человек получил ранения.