Российские военные выпустили из порта Бердянска пять иностранных судов с украинским зерном — СМИ

Из порта оккупированного Россией Бердянска Запорожской области 15 марта вышли пять иностранных судов, груженных украинским зерном. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на жителя города, "который знаком с работой порта и разбирается в транспортных перевозках".

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По его словам, вышедшие из порта суда были под разными флагами и с разными экипажами, в том числе турецким и российским. Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили.

"15 марта на территорию порта приходили российские военные, просили попить и посетить туалет, потому что в городе были перебои с водой из-за отсутствия электричества. 15 марта в порт вошли два сторожевых корабля России с затертыми опознавательными знаками. Они стоят на пятом причале, и все жители Бердянска видят их с пляжа", — рассказал мужчина.

По словам собеседника издания, "везде в Бердянске властвует Росгвардия". Российские оккупационные силы заняли горсовет, администрацию, здания прокуратуры, полиции и других органов власти, причем еще с первого дня оккупации были распущены все украинские правоохранительные органы.

Мужчина рассказал, что российские военные почти не разговаривают с местными жителями и прячут свои лица за масками, ходят в форме без опознавательных знаков. Их военные автомобили ездят без номеров, на них есть только буква Z, а на дверце скотчем заклеена надпись "Росгвардия".‎

В то же время настроения среди жителей Бердянска, по его оценке, исключительно проукраинские, и каждый день около 1 тысячи человек выходят на проукраинские митинги в 12 часов. Россияне при этом захватили местное радио и проводят агитацию, что "пришли навести порядок и освободить город от нацистов".

По информации мужчины, в Бердянск не подвозят продукты, в магазинах их мало. Они есть на рынке, однако у жителей заканчивается наличность, потому что не работает инкассация.

"Спасибо властям, что есть возможность снять наличные в аптеках и магазинах, куда ее несут жители. Хотя ограниченное обращение существует. В городе пять градусов мороза – жители мерзнут, потому что не работает отопление. Электричество только восстановили", – отметил житель города.

Также он рассказал, что с семи вечера до семи утра в городе действует комендантский час. Росгвардия контролирует периметр города и не дает выехать за его пределы.

Отметим, что в довоенном январе 2022 года объемы перевалки в порту Бердянска составили 136,9 тысячи тонн, что оказалось на 68% больше, чем годом ранее.

Российское военное вторжение, напомним, началось утром 24 февраля с разных направлений, при этом Бердянск, расположенный примерно в 230 км от границы с Крымом, откуда двигались российские войска, оказался под их контролем уже вечером 27 февраля.

Источник фото: ua.depositphotos.com